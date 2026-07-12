Адаптивные упражнения помогают пожилым людям сохранять активность

Для получателей услуг комплексного центра соцобслуживания Гагаринского района прошло занятие по адаптивной физкультуре на открытом воздухе с использованием миниболов. Тренировка была направлена на развитие координации, равновесия и командного взаимодействия. Участники отметили, что игровой формат с яркими мячами помог снять эмоциональное напряжение и подарил ощущение лёгкости.

Регулярные занятия адаптивной физкультурой помогают пожилым людям сохранять физическую активность и психоэмоциональное равновесие. В планах — продолжать подобные тренировки, постепенно усложняя задания и добавляя новые игровые элементы.

Работа технологии «Залы адаптивной физкультуры» в центрах соцобслуживания поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.