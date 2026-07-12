Почти 70 заявок из Саратовской области подали на конкурс «Родная игрушка»

Жители Саратовской области активно участвуют во втором сезоне Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного обществом «Знание» и Движением Первых. В номинации «Идеи игр и игрушек» от региона поступило 69 заявок — текстовые описания, эскизы и 3D-модели. Около 40% проектов опираются на народные промыслы и традиции, треть посвящена тактильным игрушкам, а четверть рассчитана на совместную игру детей и взрослых.

Конкурсные работы теперь оценит экспертная комиссия, которая отберет до 40 лучших идей. Затем Экспертное жюри определит до 15 победителей. Авторы получат поддержку наставников и смогут создать прототипы. Осенью разработки представят на выставке.

Прием заявок в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция» продолжается до 14 августа. Подробности — на официальном сайте проекта.