Балаковские врачи спасли мужчину от инфаркта за 10 минут

Врачи Балаковской городской клинической больницы спасли 53-летнего мужчину с инфарктом. Пациент поступил в приёмный покой в кардиогенном шоке с критическим сужением крупной артерии сердца и давлением 80/40. Жгучую боль за грудиной он почувствовал во время застолья в 32-градусную жару.

От дверей приёмного отделения до операционного стола прошло всего 10 минут — этого хватило, чтобы имплантировать стент и восстановить кровоток. Давление стабилизировали прямо в операционной без капельниц, а контрольное УЗИ в реанимации не выявило ни одного рубца — миокард спасли полностью. Как пояснил рентгенэндоваскулярный хирург Павел Алимов, успех стал возможным благодаря доставке пациента в «золотой час».

Медики подчеркнули: жара, алкоголь и обильная еда создают идеальные условия для тромба. Врачи рекомендуют в жару с 11:00 до 16:00 оставаться в прохладном помещении, исключить алкоголь и жирную пищу, соблюдать питьевой режим и при малейших подозрениях звонить по номеру 103.