Саратовская пара отметила бриллиантовую свадьбу — 60 лет любви

Фото: Дворец бракосочетаний Саратова

В Саратове во Дворце бракосочетаний 9 июля чествовали золотую пару — Анатолия и Валентину Хмилевских, которые отметили бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни — это не просто дата, а целая эпоха, наполненная любовью, заботой и общими радостями. Их история началась в селе Аткарского района, куда молодой фельдшер Валентина приехала работать, а Анатолий пришёл к ней на приём с жалобами на давление.

Валентина назначила лечение, но вскоре пациент снова появился на пороге её кабинета — так завязались отношения, переросшие в крепкую семью. Сегодня Валентина — заслуженный врач России, заботливая жена, мама, бабушка и прабабушка. Анатолий — любящий муж, отец, дедушка и прадедушка. До выхода на пенсию они трудились в Саратове, а теперь главное их богатство — это дочери, которые пошли по стопам мамы, четыре внука и два правнука.

Сами юбиляры признаются: секрет семейного счастья прост, но проверен временем. Это взаимное уважение, доверие, огромное терпение и, конечно, любовь. Поздравляем Анатолия и Валентину с бриллиантовой свадьбой и желаем им крепкого здоровья, тепла и ещё долгих лет счастливой совместной жизни!