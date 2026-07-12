Саратов празднует 436-летие: Игорь Молчанов поздравил жителей

Фото: Канал Игоря Молчанова

Глава Саратова Игорь Молчанов поздравил жителей с 436-й годовщиной основания города. Он отметил, что Саратов на протяжении веков играл значимую роль в истории страны — от крепости и купеческого центра до промышленного и научного центра. На саратовской земле учился и начинал свой путь в небо Юрий Гагарин, работал Пётр Столыпин, а на саратовской сцене начинал карьеру Олег Табаков.

Сегодня город продолжает развиваться: при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина реализуются крупные проекты — ремонт дорог, строительство скоростного трамвая, новые парки и скверы, школы и детские сады. 10 июля открыт новый участок 8-километровой набережной, ставшей точкой притяжения для тысяч саратовцев.

Молчанов поблагодарил всех, кто трудится на благо города: учёных, врачей, учителей, инженеров, рабочих, предпринимателей, деятелей культуры и спорта. «Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать Саратов ещё более комфортным, современным и процветающим городом для жизни», — подчеркнул он.