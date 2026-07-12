Саратовские старшие укрепляют здоровье по программе "Активное долголетие"

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Получатели услуг из комплексного центра социального обслуживания населения Гагаринского района приняли участие в занятии по адаптивной физической культуре на свежем воздухе, где активно использовались мини-мячи.

Основной целью тренировки стало улучшение координации движений, тренировка чувства равновесия и развитие навыков совместной работы в команде.

Участники сами поделились, что увлекательный игровой формат с яркими мини-мячами способствовал снятию эмоционального напряжения и подарил им приятное чувство легкости.

Регулярные занятия адаптивной физкультурой способствуют поддержанию пожилых людей в хорошей физической форме и помогают им сохранять эмоциональное равновесие. Планируется дальнейшее проведение подобных мероприятий с постепенным усложнением упражнений и добавлением новых игровых компонентов.

Стоит отметить, что внедрение социальной технологии «Залы адаптивной физкультуры» в центрах социального обслуживания области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие», инициированной в рамках национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».