Сегодня, 11 июля, автомобильный мост через Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс, отмечает свой 61-й день рождения. Торжественное открытие этого важнейшего транспортного объекта состоялось ровно 61 год назад — в 1965 году. С тех пор мост остаётся главной связующей артерией между двумя городами-спутниками, ежедневно пропуская через себя тысячи автомобилей.

Сооружение впечатляет своими масштабами: длина моста составляет 2825,8 метра, ширина — 15 метров. На момент ввода в эксплуатацию он был самым протяжённым среди аналогичных конструкций не только в стране, но и во всей Европе. Уникальной особенностью моста является междугородний троллейбусный маршрут № 109, движение которого было возобновлено в 2021 году при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Сегодня мост — не просто транспортная магистраль, а символ единства двух городов. Благодаря поддержке Вячеслава Володина преображается и прилегающая территория: набережная Саратова стала самой протяжённой в стране — её длина достигает 8 километров. Поздравляем всех жителей региона с этой памятной датой!