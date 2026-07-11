При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области реализованы масштабные проекты для развития военных городков и поддержки семей военнослужащих. В Соколовом построены путепровод, поликлиника, пришкольная ледовая арена, бассейн и стадион, отремонтированы дворы и тротуары. В Светлом также появились путепровод, арена, стадион и ФОК, проведены капремонт школы искусств, реконструкция ДК, благоустройство площади и установка очистных сооружений.

В Шиханах отремонтировали школу искусств, построили новую школу и стадион, привели в порядок дорогу. Проведено благоустройство реабилитационного центра и госпиталя. В Вавиловском университете открыта военная кафедра, а в Саратове созданы два высших военных училища — артиллерийское и химзащиты.

Вячеслав Володин призывает верить только делам. Эти проекты — наглядное подтверждение системной работы по укреплению обороноспособности и социальной инфраструктуры региона.