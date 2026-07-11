Саратовские спортсмены взяли 16 медалей на Кубке Поволжья

В Саратове во Дворце водных видов спорта завершился Всероссийский турнир по прыжкам в воду «Кубок Поволжья». В соревнованиях приняли участие 215 спортсменов из 13 регионов России. Саратовские прыгуны в воду завоевали 16 медалей разного достоинства.

В индивидуальных прыжках отличились Леонид Дубицкий (1 место на трамплине 3 м и 2 место на трамплине 1 м, на вышках 5 м, 7,5 м, 10 м), Егор Ломакин (1 место на трамплине 1 м, на вышках 5 м, 7,5 м, 10 м и 2 место на трамплине 3 м), Егор Богданов (2 место на трамплине 3 м), Алёна Кириллова (1 место на трамплинах 1 м и 3 м, 2 место на вышках 5 м и 7,5 м), а также Полина Петрова (2 место на трамплинах 1 м и 3 м, 3 место на вышках 5 м, 7,5 м и 10 м).

В синхронных прыжках победу одержали: Таисия Егорова и Полина Петрова (трамплин 1 м), Леонид Дубицкий и Александр Козырев (трамплин 1 м), Егор Ломакин и Кирилл Кедрин (трамплин 1 м). Подготовку спортсменов обеспечили тренеры Андрей Богданов, Диана Богданова, Алексей Жевак и Алексей Дуркин.