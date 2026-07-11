«Умные» спортплощадки строят в трёх районах Саратовской области

В Саратовской области продолжается масштабное строительство современных спортивных объектов. В рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» уже этим летом «умные» спортплощадки появятся в Екатериновке, Аркадаке и Красноармейске. Каждая из них будет универсальной: подходить для занятий как в летний, так и в зимний период, а также оборудована воркаут-зоной и уличными тренажёрами.

Особенностью новых площадок станет цифровая навигация — на каждом снаряде предусмотрены QR-коды, отсканировав которые можно будет просмотреть видео-тренировки с правильной техникой выполнения упражнений. Это позволит заниматься даже новичкам без риска получить травму и сделает спорт доступнее для жителей отдалённых территорий.

Помимо «умных» площадок, ещё в 11 муниципалитетах региона устанавливают комплексы ГТО. Объекты уже появились в Духовницком, Дергачёвском, Ивантеевском, Турковском, Новобурасском, Советском и Пугачёвском районах. В активной стадии работ — площадки в Хвалынске, Новоузенске, Лысых Горах и Базарном Карабулаке. Спортивная инфраструктура региона становится доступнее и современнее с каждым месяцем.