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НовостиОбщество11 июля 2026 13:54

Жительница области лишилась 125 тысяч рублей из-за лже-сотрудника оператора

Мошенник представился оператором связи и попросил установить приложение
Источник:kp.ru

68-летняя жительница Волжского района Саратова обратилась в полицию после того, как с её счета несанкционированно списали 125 тысяч рублей. Выяснилось, что ранее ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником оператора связи. Под предлогом улучшения качества связи пенсионерка установила на телефон некое приложение. Это позволило злоумышленникам получить доступ к устройству и похитить деньги.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полиция напоминает: не доверяйте звонкам от имени организаций. Настоящие специалисты не будут давить, торопить и просить что-то сделать прямо во время разговора. Никогда не устанавливайте приложения по просьбе незнакомцев, даже под предлогом «улучшения связи» или «защиты счета».

Если звонок вызывает сомнения, положите трубку и сами перезвоните в организацию по номеру с официального сайта. Не переходите по ссылкам из сообщений. Важно напомнить пожилым родственникам о таких схемах.