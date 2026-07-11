В Краснокутском районе проводят занятия по восстановлению «Шаг за шагом»

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Краснокутского района провели занятия по технологии «Школа восстановления «Шаг за шагом» с пациентами районной больницы. Специалисты продемонстрировали комплекс адаптированных упражнений и разъяснили принципы поэтапного восстановления. Особое внимание уделили индивидуальным особенностям каждого участника — нагрузку подбирали совместно с медперсоналом, учитывая состояние здоровья.

Методика «Шаг за шагом» направлена на восстановление двигательной активности. Занятия помогают пациентам постепенно возвращаться к полноценной жизни. Работа социальных технологий в центрах соцобслуживания продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Министерство труда и социальной защиты области поддерживает подобные инициативы, направленные на улучшение качества жизни граждан. Впереди — новые занятия для пациентов больницы и других получателей социальных услуг.