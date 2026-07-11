Бизнес приглашают на инвестсессии по развитию сельских территорий

Представителей бизнеса и предпринимателей приглашают принять участие в инвестиционных сессиях по развитию сельских территорий в рамках всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023–2063». Первая сессия состоится 14 июля 2026 года в Москве на площадке Альфа-Банка. Мероприятие станет площадкой для презентации инвестиционных проектов, обмена успешными практиками комплексного развития сельских населённых пунктов и привлечения частных инвестиций.

Проект направлен на создание современной модели развития сельских территорий, новых возможностей для предпринимательства, развития агропромышленного комплекса, туризма, переработки и сопутствующей инфраструктуры. Организаторы предлагают регионам представить инвестиционный потенциал перед представителями банков, инвестиционных фондов и предпринимательского сообщества. Подготовка концепций и презентационных материалов осуществляется командой проекта без привлечения средств региональных бюджетов.

Для представителей регионов Приволжского федерального округа запланирована установочная видеоконференция 20 июля. Контактная информация: координатор проекта Алена Куликова, телефон: +7 (962) 508-58-45, e-mail: directorate@leader-ea.su.