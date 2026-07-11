В Романовском районе пенсионеры собрали лекарственные травы

В Романовском районе сотрудник комплексного центра соцобслуживания организовала для подопечных выезд на природу. Участники клуба «Домоводство» собрали лекарственные травы, пополнив знания об их свойствах и правилах применения. Специалист центра рассказала о различных растениях и их безопасном использовании.

«Собранные травы пригодятся нашим старшим в дальнейшем, а само мероприятие помогло глубже почувствовать связь с природой», — отметила Марина Владимировна. Такие выезды способствуют активному долголетию и заботе о здоровье.

Деятельность клубов в комплексных центрах соцобслуживания поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.