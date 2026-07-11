В Петровске вернут шпиль и слуховое окно на вокзал

В Петровске планируют провести работы по сохранению исторического здания железнодорожного вокзала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Накануне в комитет поступил акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, который опубликован для общественного обсуждения.

Проектом предусмотрены капитальный ремонт фасада с сохранением декоративных элементов и исторического цвета, замена окон на деревянные с двухкамерными стеклопакетами, установка металлических утеплённых дверей с воссозданием исторических габаритов, ремонт козырьков, а также восстановление на крыше утраченного слухового окна и шпиля.

После завершения обсуждения и утверждения документации собственник сможет приступить к работам. Предложения и замечания принимаются с 7 по 15 июля по адресу knsaratov@mail.ru.