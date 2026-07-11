Саратовчанку обманули под предлогом возврата ранее похищенных денег

В Саратове 80-летняя жительница посёлка Солнечный вновь стала жертвой мошенников. Пенсионерка уже попадалась на уловки аферистов несколько лет назад, но на этот раз злоумышленники применили новую схему: неизвестные позвонили ей и пообещали вернуть ранее похищенные деньги. Они звонили неоднократно в течение месяца и в итоге убедили женщину сообщить код из СМС-сообщения.

После этого пенсионерка зашла в мобильное приложение банка и обнаружила списание средств на сумму более 31 тысячи рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности и напоминает: законный механизм возврата денег работает иначе — если средства списаны без вашего согласия, нужно немедленно блокировать карту в банке и писать заявление о несогласии с операцией.

Правоохранители дают простые, но эффективные советы: не верьте обещаниям по телефону, не называйте коды из СМС ни под каким предлогом, берите паузу при давлении мошенников и перепроверяйте информацию через официальные источники — банк, полицию или портал Госуслуг. Расскажите об этой схеме своим близким, чтобы они тоже не попались на уловки. Полиция напоминает: никакой спешки, никаких кодов и никаких «помощников» по телефону.