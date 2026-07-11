В Пугачёве задержали 19-летнего водителя, лишённого прав

сВ городе Пугачёве сотрудники ДПС пресекли грубое нарушение правил дорожного движения. В конце июня поздним вечером инспекторы остановили автомобиль, за рулём которого находился 19-летний водитель, уже лишённый права управления. Как выяснилось, молодой человек нарушил запрет не впервые — ранее в мае этого года его уже привлекали к административной ответственности по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ за повторное управление автомобилем без прав. Теперь же, в соответствии с законом, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Автомобиль был помещён на штрафную стоянку. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.3 УК РФ, которая предусматривает наказание за управление транспортным средством лицом, лишённым водительских прав и ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. К фигуранту применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Госавтоинспекция предупреждает: управление автомобилем лицом, лишённым водительских прав, влечёт серьёзную ответственность. Санкции включают штраф от 150 до 250 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года, а также возможное лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет. Напоминаем о необходимости соблюдения ПДД.