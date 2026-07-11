В Балашовском районе бытовой конфликт перерос в уголовное дело. Жительница одного из сёл обратилась в полицию с заявлением об угрозах убийством со стороны односельчанина. Причиной стала длительная история: мужчина постоянно раздражал женщину шумом автомобиля, а после замечания в его адрес конфликт обострился.

Сначала визитёр пришёл с извинениями, будучи нетрезвым. Однако наутро, уже в трезвом состоянии, он вызвал хозяйку на улицу и, достав из багажника нож, пригрозил ей убийством.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде. Полиция напоминает: для решения споров есть законные механизмы, а при реальной опасности необходимо немедленно звонить в полицию