Житель Ртищево расплатился чужой картой в кафе и попал под статью

Житель Ртищево, обнаружив списание с потерянной карты, обратился в полицию. Оплата прошла в кафе-баре — неизвестный потратил 5 тысяч рублей за чужой счёт. Полицейские быстро нашли нарушителя: им оказался 21-летний местный житель. Карту он уже выбросил, но в краже признался.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Фигуранту избрана подписка о невыезде. Использование найденной карты — это не находка, а преступление.

Полиция напоминает: потеря карты — сигнал к блокировке. Находка чужой — запрет на использование. Не ищите владельца сами, не публикуйте фото карты в соцсетях и не переводите деньги на неё — так вы рискуете стать соучастником мошенничества. Единственное правильное решение — передать карту в банк или полицию.