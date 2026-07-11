Саратовские полицейские проверили пассажирский транспорт в ходе ОПМ «Автобус»

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Саратову провели оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Рейды проходили в областном центре с 29 июня по 8 июля 2026 года. В ходе проверок особое внимание уделялось законности пассажирских перевозок, наличию у водителей необходимой документации, организации предрейсовых медицинских осмотров, техническому состоянию транспортных средств и соблюдению режима труда и отдыха.

Всего было выявлено 36 нарушений. Основные из них — управление общественным транспортом при наличии технических неисправностей и выпуск автобусов на линию без технического осмотра. По каждому факту составлены административные протоколы. К водителям и перевозчикам применены меры воздействия в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция обращается к водителям общественного транспорта и настоятельно рекомендует соблюдать действующее законодательство. Важно помнить, что безопасность пассажиров зависит от технического состояния автобусов и ответственного отношения к своим обязанностям. Нарушения могут повлечь серьёзные последствия, в том числе трагедии на дорогах. Полиция продолжит профилактические рейды.