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НовостиОбщество11 июля 2026 10:06

66-летняя жительница Саратова перевела мошенникам 540 тысяч рублей

Женщина перешла по ссылке в мессенджере и лишилась сбережений
Источник:kp.ru

Вчера в полицию Саратова обратилась 66-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 6 июля в одном из мессенджеров ей позвонил неизвестный и представился сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что создаёт новый чат для жителей, и попросил перейти по ссылке. Женщина сделала это. После этого ей начали звонить якобы из Росфинмониторинга и силовых структур, заявив, что от её имени по доверенности на иностранца пытаются перевести деньги.

Чтобы «сохранить сбережения», аферисты посоветовали перевести все средства на «безопасный» счёт. Пенсионерка сняла вклад и через банкомат в торговом центре перечислила 540 тысяч рублей на указанный счёт. Когда мошенники потребовали новый крупный перевод, женщина поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)