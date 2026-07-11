«Сокол» объявил о переходе двух полузащитников

Фото: ПФК "Сокол"

«Сокол» объявил о подписании двух полузащитников. Максим Майоров — воспитанник Академии «Динамо» имени Льва Яшина. В 2022 году он стал победителем первенства России среди юношей 2006 года рождения и был признан лучшим игроком турнира. В том же году дебютировал за «Динамо-2», проведя 34 матча. Майоров выступал за юношеские сборные России разных возрастов (11 матчей, 3 гола), а в июне 2025 года сыграл за сборную U-20 против Омана.

Фото: ПФК "Сокол"

Илья Василевич — 26-летний белорусский полузащитник. Ранее играл за БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ», становился призёром чемпионата Беларуси. Последним клубом был кишинёвский «Зимбру», с которым он завоевал бронзу чемпионата Молдавии.

Оба футболиста уже присоединились к тренировкам «Сокола». Клуб усилил состав молодым российским и опытным белорусским хавбеком.