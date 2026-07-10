Утверждён Единый документ территориального планирования Энгельса

Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин подписал приказ об утверждении Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Энгельса. Документ объединяет генеральный план и правила землепользования и застройки, что упрощает развитие территорий. Проект прошёл все этапы утверждения, предусмотренные законодательством.

Главный архитектор области Анастасия Пузанова пояснила: «Единый документ подготовлен по итогам анализа территории и концепции развития. Срок его реализации — не менее 20 лет. Он направлен на развитие города, увеличение численности населения и повышение показателей по экономике, образованию, здравоохранению, экологии, транспорту и инженерной инфраструктуре». Среди основных задач — создание условий для планировки территорий, определение границ развития и привлечение инвестиций.