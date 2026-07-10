Волонтёры из Сазоново сплели 180-ю маскировочную сеть для бойцов СВО

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Волонтёры и участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" поселка Сазоново продолжают помогать участникам специальной военной операции.

"Сплели 180 маскировочную сеть. Работа волонтёров не остаётся незамеченной. Сети, сплетённые здесь, отправляются в разные подразделения. Они очень нужны на передовой. А бойцы, получив защиту, не забывают сказать спасибо тем, кто ждет их дома", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.