Удачный улов и незабываемые впечатления: в Ровенском районе отметили День рыбака

В Ровенском районе получатели социальных услуг отметили День рыбака.

Серебряный волонтёр Людмила Овчинникова организовала выезд на берег Волги. Она показала, как правильно насаживать наживку, закидывать удочку и терпеливо ждать улов. Рыбалка стала не просто способом добыть рыбу, а возможностью отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и побыть в кругу единомышленников.

Выезд на природу принёс участникам не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Все зарядились положительными эмоциями от общения и обсуждения общих тем. День рыбака удался на славу!