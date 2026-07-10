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НовостиОбщество10 июля 2026 12:20

Удачный улов и незабываемые впечатления: в Ровенском районе отметили День рыбака

День рыбака отметили на берегу Волги
Источник:kp.ru

В Ровенском районе получатели социальных услуг отметили День рыбака.

Серебряный волонтёр Людмила Овчинникова организовала выезд на берег Волги. Она показала, как правильно насаживать наживку, закидывать удочку и терпеливо ждать улов. Рыбалка стала не просто способом добыть рыбу, а возможностью отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и побыть в кругу единомышленников.

Выезд на природу принёс участникам не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Все зарядились положительными эмоциями от общения и обсуждения общих тем. День рыбака удался на славу!