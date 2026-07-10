В Калининском районе по обновлённой дороге проедут велогонщики из четырёх регионов

11 и 12 июля на автомобильной дороге «Калининск – Широкий Уступ – Екатериновка» пройдут чемпионат и первенство Саратовской области по велосипедному спорту. Трассу отремонтировали по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Ожидается около 150 участников из Саратовской, Астраханской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

В связи с проведением гонки на участке с 2,820 по 15,120 км будет введено временное ограничение движения: 11 июля с 15:30 до 19:30, 12 июля с 09:30 до 13:30. Протяжённость дороги — 64 км. Она соединяет два района, десятки населённых пунктов и выходы на федеральные трассы в Воронежскую и Тамбовскую области.

Обновлённое покрытие обеспечит безопасность спортсменов и комфорт участников. Организаторы приглашают зрителей поддержать велогонщиков