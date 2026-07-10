10 картин Борисова-Мусатова из Саратова представлены в Третьяковке

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В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной 10 июля открылась выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа». Проект посвящён одному из ярчайших представителей русского символизма рубежа XIX–XX веков. Экспозиция объединяет более 140 произведений живописи и графики из 20 музеев и частных собраний. Среди ключевых экспонатов — программные полотна «Гобелен», «Призраки», «Изумрудное ожерелье» и картина «Гармония» 1900 года.

10 полотен предоставлены саратовским домом-музеем Борисова-Мусатова — филиалом Радищевского музея. Из его фондов на выставке представлены живописные этюды к знаменитым картинам, включая «Водоём» и «Изумрудное ожерелье». Саратовская коллекция считается одной из наиболее значимых в стране. Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отметила: «Мы стремились показать не только признанные шедевры, но и новаторство мастера, проследить эволюцию его художественного мышления».

Выставка доступна для посещения до 8 ноября 2026 года. Приглашаем всех интересующихся творчеством выдающегося саратовского художника.