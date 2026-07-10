В саратовском регионе рассмотрели методы профилактики молодежного экстремизма

В Саратовской областной Думе состоялось совещание, посвященное профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Участники дискуссии — представители власти, правоохранительных органов, участники СВО и общественники — сошлись во мнении, что борьба с деструктивной идеологией требует комплексного подхода.

Председатель облдумы Алексей Антонов подчеркнул необходимость формирования у молодежи «устойчивого иммунитета» к радикальным идеологиям через совместную работу государства, школ и общественности.

Член Общественного совета Дмитрий Канаков обозначил основную группу риска — молодежь до 30 лет (значительная доля — 14–18 лет). Он перечислил тревожные признаки для родителей: резкая смена манеры поведения, скрытность контактов в сети, удаление близких из друзей, изменение круга общения и внешнего вида. Вербовщики используют естественное стремление подростков к самоутверждению.

По словам представителя ГУ МВД России по региону Александра Хрипунова, с начала года правоохранительные органы разместили в социальных сетях 41 тематический материал. Публикации разъясняют ответственность за правонарушения экстремистского характера; их совокупный охват превысил 35 тысяч пользователей.

Как сообщил начальник профильного управления правительства области Александр Данилов, просветительская деятельность ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Документ предусматривает регулярное проведение профилактических мероприятий для молодежной аудитории.

Представители законодательной власти подчеркивают необходимость комплексного подхода. По мнению заместителя Председателя Думы Сергея Овсянникова («Единая Россия»), задача требует выработки конкретных практических мер. В свою очередь, председатель думского комитета по информационной политике Роман Чуйченко («Единая Россия») и глава Общественного совета при облдуме Александр Занорин указали на важность культуры и спорта как ключевых инструментов позитивной самореализации подростков.