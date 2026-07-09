Фото: Администрация Энгельсского района

Глава Энгельсского района Максим Леонов отчитался перед населением по итогам работы за первое полугодие 2026 года.

По словам главы района Максима Леонова, по-прежнему, в числе главных приоритетов – развитие инфраструктуры, ремонт дорог, ремонт социальных объектов, реконструкция канализационных сетей, благоустройство. Многие проекты реализуются при поддержке председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина и Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина.

Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней на ремонт дорог в текущем году составил порядка 700 млн рублей. Планируется отремонтировать 58 участков автомобильных дорог общей протяженностью свыше 30 км.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проведен ремонт 4 участков дорог на сумму 100 млн. руб. При ремонте ул. Нестерова и ул. Пушкина был использован комплексный подход. Одновременно с ремонтом дорожного полотна обустраивалась дорожная инфраструктура - заездные карманы, остановочные павильоны, парковки, обновлены дорожные знаки, нанесена разметка.

Кроме того, при поддержке губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета выделена субсидия в размере 200 млн. рублей, в рамках которой отремонтировано 15 участков дорог.

На территории Энгельса в прошлые два года был реализован депутатский проект Вячеслава Викторовича Володина «Ремонт дворов». Проведены работы по благоустройству 492 дворовых территорий. Реализация данного проекта помогла решить вопрос, к которому муниципалитет не мог подступиться десятилетиями. В этом году муниципалитет выполняет взятые на себя обязательства по выделению собственного финансирования на благоустройство дворовых территорий в микрорайонах города и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях на сумму порядка 100 млн рублей.

К началу купального сезона за счет средств местного бюджета обновлена территория Городского пляжа. В этом году там установили новые перголы, раздевалки и душевые. Организована работа спасательных постов. Для обеспечения безопасности отдыхающих на территории пляжа обустроен домик для охраны и медицинского работника, установлены две новые спасательные вышки. В непосредственной близости появился народный фитнес-парк, открытие которого планируется в ближайшее время. На ул.Трудовой возле городского пляжа открыта новая бесплатная парковка. В летний период она очень востребована.

Закрывая потребность и запрос от граждан на обустройство парковочных пространств, в текущем году запланировано обустройство 7 новых общедоступных парковок на сумму более 20 млн рублей.

Муниципалитет продолжает обновление автопарка специализированной техники муниципальных предприятий, в текущем году он пополнился 13 единицами спецтранспорта.

В этом году обновленный стадион «Сигнал» принял местных ребят в секции по футболу, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетики, каратэ. Стадион уже принимает крупные футбольные события: областные и окружные первенства. На прилегающей территории благоустроена парковка. В планах - лицензирование медицинского кабинета в здании стадиона для возможности проведения соревнований более высокого уровня.

В 2026 г. за счёт средств местного бюджета проведён ремонт помещений Добро.Центров подросткового клуба «Мечта» и Центра молодежных инициатив. При поддержке социально-ответственного бизнеса был возрожден футбольный клуб «Искра». После завершения обучения в спортивных школах талантливые футболисты продолжают играть за местную команду.

Одним из приоритетных направлений работы администрации является всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Отдельным направлением здесь выделена работа с демобилизованными бойцами, вернувшимися в Энгельсский район. Ключевая задача — дойти до каждого и дать реальную возможность полноценно воспользоваться всеми предусмотренными мерами поддержки.