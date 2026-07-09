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НовостиОбщество9 июля 2026 13:02

Каждый второй саратовский выпускник показал высокий результат на ЕГЭ

В Саратовской области подвели предварительные итоги ЕГЭ
Источник:kp.ru
Фото: Минобразования Саратовской области

Фото: Минобразования Саратовской области

В Саратовской области подвели предварительные итоги ЕГЭ. Из 9514 сдававших экзамен одиннадцатиклассников почти половина — 4830 человек — набрали более 70 баллов.

Региональное министерство образования отмечает рост интереса к предметам естественно-научного цикла: число выпускников, преодолевших порог в 70 баллов по этим дисциплинам, увеличилось по сравнению с прошлым годом. Глава ведомства Александр Блатман связывает это со стремлением школьников делать более осознанный выбор и серьезнее подходить к подготовке.

Наибольшего успеха добились четверо старшеклассников, получившие максимальные сто баллов сразу по двум предметам. Всего же высший балл за экзамены получили 88 человек, что принесло региону 92 стобалльных результата.