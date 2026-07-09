Сергей Гладков: «Состоится второй этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: Сергей Гладков

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков:

- 11 июля состоится второй этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Это важнейший шаг подготовки к Единому дню голосования, который пройдет 20 сентября.

Делегатам предстоит утвердить список кандидатов в депутаты Саратовской городской Думы седьмого созыва.

Отмечу, работа по формированию списков строится на принципах открытости и учета мнения жителей. Все кандидаты стали победителями предшествующего партийного предварительного голосования.

Именно жители решали, кто будет представлять на выборах партию «Единая Россия».

Кандидаты, которых предстоит утвердить на втором этапе конференции Партии, - те, кому люди отдали голоса на партийной процедуре предварительного выбора.

В конференции примут участие депутаты различных уровней, активисты партийных проектов и, что самое важное, делегаты от первичных отделений — те, кто ежедневно работает на местах и знает проблемы каждого двора и каждой улицы. Среди представителей первичных отделений «Единой России» участники СВО и волонтеры.

Впереди большая и ответственная работа.

Необходимо сделать все, чтобы Саратов развивался, а люди в нем жили комфортно. Для этого в том числе формируется Народная программа, которая создается на основе прямых наказов и предложений жителей.

В реализации Народной программы для Партии«Единая Россия» ориентиром были и остаются инициативы людей.