В Президентской академии состоялась торжественная церемония вручения наград и дипломов выпускникам

Фото: ПИУ РАНХиГС

Состоялась торжественная церемония вручения наград и дипломов выпускникам Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС – один из самых долгожданных праздников выпускников в честь окончания учёбы.

Фото: ПИУ РАНХиГС

На выпускном вечере были отмечены труды и заслуги студентов — отличников, активистов, выдающихся студентов в спортивной, общественной, научно-исследовательской и культурно-массовой жизни Института. Среди выпускников – победители и призеры Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал», победители и призеры конкурса «Росмолодёжь. Гранты», победители Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», призеры конкурса «Мисс и мистер студенчество России», лауреаты и победители областного фестиваля «Саратовская студенческая весна» и всероссийского фестиваля студенческого творчества филиалов РАНХиГС «А.Р.Т», члены Молодежного Парламента Саратовской области и других общественных объединений, неоднократные победители международных и всероссийских научно-практических конференций, призеры и победители областных и всероссийских спортивных чемпионатов.

Фото: ПИУ РАНХиГС

Первым почетным гостем, обратившимся к выпускникам, стал Виктор Леонидович Чепляев, руководивший Институтом более 12 лет. «Куда бы ни занесла вас судьба, работайте в защиту наших ценностей и традиций, нашей истории, нашей России», – напутствовал Виктор Леонидович.

Фото: ПИУ РАНХиГС

Церемония вручения дипломов была насыщена творческими номерами студенческих коллективов. Завершился вечер ответным словом выпускников, в котором они выразили благодарность Институту за друзей, бесценный опыт, творчество и множество предоставленных возможностей.