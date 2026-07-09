Саратовцев приглашают стать соискателями Всероссийской премии «Больше, чем путешествие — 2026».

О премии: Ежегодная федеральная награда, целью которой является выявление, поддержка и популяризация людей, организаций и проектов, формирующих гражданскую идентичность и патриотические ценности через содержательные молодежные путешествия по России.

Кто может участвовать: три категории — люди (от 18 лет), организации, проекты. Регистрация и подача заявок на сайте большечемпремия.рф до 15 июля 2026 года.

Номинации 2026: 8 основных — «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем сервис», «Больше, чем место силы», «Больше, чем медиа», «Больше, чем регион», «Больше, чем путешественник»; а также гран при и специальные номинации («Наследие», «Доступность», «Единение»).

Как проходят отбор и награждение: двухэтапная экспертиза (дистанционно и очно), народное голосование и почетное жюри, определяющее гран при. Победители получают дипломы, медийную и информационную поддержку от организаторов и партнёров, приглашения на ключевые мероприятия Программы Росмолодежи, призы от партнёров и право на туристическую поездку по сертификатам в 2027 году.

Цифры и цели 2026: в этом году планируется привлечь свыше 15 000 участников, около 300 экспертов и 20 партнеров. Премия подтверждает качество проектов и даёт возможность масштабирования и федерального признания.

Контакты и ресурсы: сайт премии — https://premia.morethantrip.ru/, Telegram — t.me/morethanaward, электронная почта — premia@morethantrip.ru, служба поддержки — 8 (800) 444 80 63. Полные правила и положение — на официальном сайте.

Кратко о программе: «Больше, чем путешествие» входит в экосистему Росмолодежи и национального проекта «Молодёжь и дети»; с её помощью свыше 320 тыс. молодых людей уже посетили значимые места России, получили профессиональные и образовательные возможности, участвовали в волонтёрских и социальных проектах.