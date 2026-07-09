Объединяем усилия для развития пляжного футбола!

КПФ «Саратов» и «Комсомольская правда» начинают сотрудничество. Это партнерство направлено на то, чтобы сделать жизнь клуба еще ближе и интереснее для болельщиков.
В рамках сотрудничества нас ждут:
эфиры на радио с участием представителей клуба и игроков;
оперативное освещение новостей команды;
совместные розыгрыши призов в социальных сетях для наших подписчиков.
Уверены, что это сотрудничество поможет привлечь еще больше внимания к пляжному футболу, познакомить болельщиков с жизнью команды и подарить яркие эмоции всем любителям спорта.
Следите за нашими новостями - впереди много интересных проектов, эксклюзивных материалов и приятных сюрпризов!
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