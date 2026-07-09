В Саратовском медуниверситете создан Институт международного медицинского образования

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Новая структура объединила все направления работы с иностранными студентами и выводит международную деятельность университета на качественно новый уровень.

Сегодня в СГМУ обучается около 1500 студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Институт призван обеспечить им максимально комфортные условия и выстроить систему всестороннего сопровождения — от поступления до выпуска, сделав обучение в вузе привлекательным для зарубежных абитуриентов.

В структуру института вошли три департамента: международного образования, визового и миграционного сопровождения, а также интеграции и академической поддержки. Такой комплексный подход обеспечивает сквозное сопровождение иностранного студента на всех этапах — от первого обращения в приемную комиссию до получения диплома и дальнейшего трудоустройства. Это не только повышает привлекательность СГМУ на глобальном рынке образования, но и способствует системной интернационализации научной и образовательной деятельности.

Ключевым преимуществом для иностранных студентов является возможность обучения на одном из трех языков — русском, английском или французском, что делает образование в Саратовском медуниверситете максимально доступным и привлекательным.

Среди приоритетных направлений развития института — расширение международного сотрудничества. В частности, активно прорабатывается открытие двух представительств Саратовского медуниверситета в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики. Кроме того, планируется расширение географии приема студентов и запуск новых программ академической мобильности.

Саратовский медуниверситет уже получил разрешение Министерства здравоохранения РФ на заключение долгосрочного договора с ведущими научными центрами Китая и становится ключевым участником российско-китайского биотехнологического альянса. Стороны совместно работают над созданием инновационных продуктов с заданными свойствами, разработкой функционального питания и обменом передовыми биотехнологическими компетенциями.

Создание Института международного медицинского образования подтверждает статус СГМУ как одного из ведущих центров подготовки врачебных кадров для зарубежных государств и закладывает фундамент для дальнейшего роста экспорта российского медицинского образования.