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Дорожные работы завершены по 375 объектам в населённых пунктах области.

Краснокутский район, где выполнено более 65% годового плана дорожных работ, занимает лидирующие позиции, отремонтировав 15 объектов.

Региональная программа по ремонту сельских дорог реализуется при поддержке губернатора Романа Викторовича Бусаргина.

В рамках пресс-выезда представителей министерства дорожного хозяйства и СМИ в Краснокутский район, в село Ждановка, было отмечено, что Ждановское сельское поселение, включающее также село Репное, полностью выполнило план по ремонту четырёх объектов.

Глава Ждановского сельского поселения Евгений Антонив, продемонстрировав отремонтированные улицы села Ждановка, поделился: "Эта программа позволила нам оживить село, заасфальтирована половина улиц. Если она продолжится, село преобразится до неузнаваемости. Ждановка – это более 800 жителей. Жизнь здесь продолжается благодаря школе и хорошим дорогам. Выбор улиц для ремонта осуществлялся совместно с жителями. Мы учитывали плотность населения, наличие автомобилей и интенсивность движения. В этом году отремонтирована улица Центральная, где расположены детский сад и Дом культуры, а также улица Степная с магазином. В прошлом году была отремонтирована улица Школьная, где находится фельдшерско-акушерский пункт."

Жители села, встретив журналистов, охотно делились своими впечатлениями.

Антонина Дериглазова, проживающая на улице Центральной, вспомнила: "Лет пять-семь назад по нашей улице было невозможно пройти с детской коляской, приходилось пробираться через грязь. Теперь здесь можно кататься на самокате, велосипеде и роликах. Мамы перестали носить резиновые сапоги. Я спокойна за маму – скорая помощь сможет быстро добраться в случае необходимости."

Пенсионерка Валентина Николаевна также выразила радость: "Раньше дороги были сплошь в ямах и ухабах, а теперь я с горы на велосипеде буквально лечу!"

Министр дорожного хозяйства области, Фёдор Котельников, подытожил: "За пять лет действия региональной программы отремонтировано более 1,5 тысяч километров дорог в населённых пунктах. В этом году запланирован ремонт почти 900 объектов, на что выделено 1,34 млрд рублей."