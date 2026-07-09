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В Балаковском филиале состоялось заседание клуба «Горячие сердца»,

посвящённое Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Семья — это мир, где царят любовь и преданность. Это и радость, и печали, которые делят на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой живут покой и любовь.

С 2008 года в России отмечают добрый и красивый праздник — Всероссийский день семьи, любви и верности. 8 июля Православная Церковь вспоминает святых Петра и Февронию, чья жизнь стала примером любви и верности для семейных пар. Отсюда и второе название праздника — День Петра и Февронии Муромских.

Во всех культурах мира любовь и верность почитались как высшие нравственные ценности. О них слагали стихи, песни, сказания. В русской культуре особое место занимает «Повесть о Петре и Февронии Муромских», в основу которой легла народная легенда. Более 700 лет назад святые Пётр и Феврония, покровители христианского брака, жили в Муроме. Свои последние годы они провели в молитвах, а их связь была настолько крепкой, что, по преданию, они отошли в мир иной в один день. И сегодня люди со всех концов страны приезжают, чтобы поклониться супружеской паре и попросить у них семейного благополучия.

Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых провёл заседание клуба «Горячие сердца», посвящённое Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Библиотекари рассказали о возникновении праздника, его традициях и символах, об истории русских православных святых Петра и Февронии, а также представили литературу на разных носителях и в разных форматах, посвящённую этому дню.

Читатели с удовольствием приняли участие в музыкальной викторине, исполнили любимые песни и стихи, в том числе произведения авторов народов России.