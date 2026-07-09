В Парке покорителей космоса отпраздновали День семьи, любви и верности

В Парке покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина прошла праздничная церемония, посвященная Дню семьи, любви и верности. 8 июля, в этот знаменательный день, Леонид и Маргарита Добровольские закрепили свой союз браком.

Ключевым событием стало открытие выставки «Космос начинается дома». Экспозиция производит сильное эмоциональное впечатление, напоминая, что путь Юрия Гагарина к звездам был возможен благодаря крепкому семейному тылу и безграничной вере близких.

Данная выставка, представленная на планшетах, повествует о семье Юрия Гагарина: его родителях, жене и детях. Она позволяет взглянуть на Героя Советского Союза с новой, ранее неизвестной стороны – как на заботливого отца и преданного семьянина.

Каждое фото иллюстрирует простую, но глубокую истину: самые грандиозные свершения берут начало с искреннего признания в любви.

Затем для гостей была организована концертная программа, подарившая массу положительных эмоций. Наиболее трогательным моментом дня стали поздравления семей, отмечающих в этот день годовщины своих свадеб.