В Саратовской области задержан спонсор запрещённой экстремистской группировки

Фото: СК РФ по Саратовской области

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Краснопартизанского района. Мужчина обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, подозреваемый в период с февраля по июнь 2022 года совершил три финансовых перевода на счета организации, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Преступные деяния фигуранта были выявлены сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Саратовской области. Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначаются судебные экспертизы, направленные на сбор и фиксацию доказательств вины подозреваемого.