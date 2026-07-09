Саратовская "Киновертикаль" приглашает волонтёров

Фото: Минкультуры Саратовской области

Саратовский областной методический киновидеоцентр приглашает добровольцев присоединиться к организации XIII Международного фестиваля конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», который пройдёт в Саратове с 5 по 9 октября 2026 года.

К участию в волонтёрской программе приглашаются все желающие старше 18 лет. Команда будет работать над обеспечением проведения мероприятий фестиваля, встречей и сопровождением участников, координацией площадок и прочими организационными задачами.

Организаторы ожидают приезд юных кинематографистов из Саратовской области, более чем десяти регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

Условия участия:

Подать заявку через платформу ДОБРО.РФ.

Пройти инструктаж и ознакомиться с площадками фестиваля в конце сентября.

Станьте частью большой культурной акции и помогите сделать «Киновертикаль 2026» ярким и комфортным для участников и гостей!

Контакт для справок:

Елена Алексеевна Вакулина, отдел методической и массовой работы, +7 (8452) 62-31-98.