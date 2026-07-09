Сергей Кравцов доложил Президенту о проведении ЕГЭ в 2026 году

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Сергей Кравцов доложил Президенту о проведении единого государственного экзамена в 2026 году и приемной кампании в колледжи

Главное:

В 2026 году установлен рекорд – 330 тыс. участников набрали 70 и более баллов на ЕГЭ.

Средний балл ЕГЭ растет по всем предметам, в среднем – более чем на 2 балла ежегодно.

По математике средний балл за год вырос на 4,3. За 5 лет – на 9,5.

По физике рост за год – на 4,7. За 5 лет – на 12,6 балла.

По биологии за год плюс 3,5. За 5 лет – 7,8 балла.

За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы – Екатерина Малкова – набрала 500 баллов.

8 человек набрали 400 баллов.

300 баллов набрали 76 человек из 23 регионов.

Двухсотбалльников – 933 человека из 77 регионов.

По итогам двух олимпиад по географии и биологии школьники завоевали 12 медалей, из них 10 – золотые. Совместно с фондом «Талант и успех» организовано непрерывное сопровождение победителей олимпиад и высокобалльников. 98% из них выбирают российские вузы.

В колледжи по сравнению с прошлым годом увеличены контрольные цифры приема на 30 тыс., всего для ребят доступно 880 тыс. бюджетных мест. Из них 56% – технические профессии.

Конкурс в системе СПО в среднем уже составляет 2 человека на место, в «Профессионалитете» 4–5 человек на место.

Молодежь все чаще выбирает программирование, машиностроение, медицину и строительство. Результатом этой тенденции стал уровень трудоустройства, который за 5 лет вырос с 58% до 80%.