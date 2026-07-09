Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 6:22

Саратовская пара создала семью на всероссийской свадьбе в Москве

В рамках мероприятия одновременно заключили брак более 100 пар из России и стран СНГ
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

В День семьи, любви и верности в столичном комплексе «Москва-Сити» состоялась грандиозная церемония — III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». В рамках мероприятия одновременно заключили брак более 100 пар из России и стран СНГ, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Саратовскую область на фестивале представили молодые педагоги Саратовской государственной юридической академии (СГЮА):

Именно в Москве, на одной из самых необычных свадебных церемоний страны, влюблённые произнесли заветное «Да!». Возможность принять участие в столь знаменательном событии паре предоставил департамент ЗАГС правительства Саратовской области.

Девиз фестиваля — «Едины в любви» — перекликался с темой Года единства народов России.