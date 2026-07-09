В Князевке начались работы по благоустройству после встречи с депутатом Госдумы

В посёлке Князевка Заводского района Саратова реализован целый комплекс работ по благоустройству. Напомним, жители посёлка направили ряд обращений депутату Госдумы Николаю Панкову. После этого он выехал на место и провёл встречу с жителями.
Как отметил Панков, большинство вопросов жителей касаются работы местной власти. Депутат пообещал помочь решить их совместно с администрацией района.
После встречи оперативно начались работы по благоустройству посёлка:
Отсыпана щебнем и инертным материалом пешеходная дорожка к мостику, соединяющему Князевку с посёлком Лесопильный.
Приведён в порядок и сам мостик – укреплён настил, окрашены перила и произведён покос тростника.
Производится комплексная уборка территории посёлка и очистка зелёных зон от поросли, мусора и травы.
По просьбе жителей установлен «лежачий полицейский» на въезде в посёлок.
Как подчеркнул Николай Панков, работы будут продолжаться по всем направлениям, которые обозначили жители на встрече.