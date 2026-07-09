АО СК «РСХБ-Страхование» выступит Генеральным страховым спонсором выставки «Всероссийский день поля — 2026»

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АО СК «РСХБ-Страхование» выступит Генеральным страховым спонсором крупнейшей выставки достижений отечественного АПК — «Всероссийский день поля — 2026», которая пройдет с 16 по 18 июля 2026 года на территории Сибирского агропарка, Алтайский край, пос. Прутской, ул. Промышленный сектор, 5.

В этом году концепция выставки связана с Годом единства народов России. В экспозиции будут представлены лучшие сорта и гибриды культур, новинки сельхозтехники и оборудования, агрохимия, удобрения и средства защиты растений, IТ-решения и передовые сервисы.

В рамках деловой программы состоится пленарное заседание, на круглых столах и сессиях обсудят меры по повышению эффективности растениеводства и снижению себестоимости продукции, отдельное внимание будет уделено аграрному образованию.

16 июля в 12:00 в конференц-зале №3 в рамках «Всероссийского дня поля — 2026» состоится панельная сессия «Финансовая устойчивость АПК: агрострахование в контуре защиты». Организаторы — Национальный союз агростраховщиков и АО СК «РСХБ-Страхование».

Спикерами на мероприятии заявлены представители Министерства сельского хозяйства РФ, Национального союза агростраховщиков, региональных органов управления агропромышленного комплекса, отраслевых союзов и ассоциаций, крупные сельхозтоваропроизводители.

На панельной сессии планируется довести до сведения сельхозтоваропроизводителей и других участников главные результаты действующей в РФ системы агрострахования с господдержкой, основные дальнейшие направления ее развития, а также обсудить текущие вопросы, в том числе методологические и организационные выводы в связи с климатической ситуацией последних лет.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2025 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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