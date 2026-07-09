Студенты СГТУ зарегистрировали брак в День семьи, любви и верности

Фото: СГТУ

Впервые в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.A. состоялась торжественная церемония бракосочетания студентов.

Фото: СГТУ

С тёплыми словами к Дарье и Никите в поздравительной телеграмме обратилась заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова:

Фото: СГТУ

Также с началом нового жизненного этапа в приветственном адресе ребят поздравил заместитель Председателя Правительства области Владимир Попов:

Фото: СГТУ

Примечательно, что история семьи Дарьи Захаровой тесно связана с Политехом. Её родной дедушка Виктор Захаров – выпускник строительного факультета и всю свою жизнь он посвятил этой отрасли. А двоюродный дедушка Александр Захаров был единственным сталинским стипендиатом строительного факультета вуза. Более тридцати лет своей жизни он отдал университету и внёс весомый вклад в воспитание новых поколений инженеров, работая преподавателем кафедры строительного производства и заместителем декана.

Фото: СГТУ

Также со словами поздравлений к молодожёнам обратилась директор Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Светлана Кумова.

Фото: СГТУ

Так, студенты СГТУ получают материальную помощь в размере 50 тысяч рублей при вступлении в брак и 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Молодым родителям предоставляется индивидуальный план обучения, семейные комнаты в общежитиях, юридическая и психологическая помощь. Также в университете действует группа кратковременного пребывания детей и комната матери и ребенка. Пространство для ухода за малышами открыто и в Энгельсском технологическом институте – филиале СГТУ. Меры поддержки распространяются и на «молодые семьи» аспирантов и преподавателей вуза, а Политех постоянно работает над расширением направлений своей просемейной программы.