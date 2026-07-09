За полгода общий долг саратовских управляющих компаний за вывоз мусора снизился на 14,5%

Фото: Ситиматик

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» проанализировали платежную дисциплину управляющих компаний многоквартирных домов по итогам первого полугодия 2026 г. За шесть месяцев общий долг УК снизился на 14,5% до 94 млн рублей.

По результатам мониторинга выделены наиболее крупные должники, которые продолжают работу по управлению многоквартирными домами:

- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК» (долг 2,5 млн рублей),

- ООО «САРЖИЛКОМПЛЕКС» (долг 2,2 млн рублей),

- ТСЖ «ВОСХОД» (долг 2,1 млн рублей),

- ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЛЖСКАЯ-САРАТОВ» (долг 1,5 млн рублей),

- ООО «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» (долг 1,4 млн рублей).

При этом почти 25% от всей суммы задолженности всех управляющих компаний приходится на организации, находящиеся в различных стадиях банкротства. Среди них: ООО «УК СФЕРА», ООО УО «ДОМОВОЙ СОВЕТ», ООО «УМНЫЙ ДОМ», «УК СФЕРА ЮБИЛЕЙНЫЙ», ЖСК-58. Общий долг перечисленных компаний составляет почти 21,5 млн рублей.

Саратовский регоператор продолжит мероприятия по взысканию задолженности и улучшению платежной дисциплины. Полная и своевременная оплата коммунальной услуги напрямую влияет на возможность развития инфраструктуры по обращению с ТКО.

Напоминаем, каждый житель области может проконтролировать платежную дисциплину своей управляющей организации. Полный список УК, имеющих долги за услугу по обращению с ТКО, обновляется ежемесячно и доступен по ссылке https://64.citymatic.ru/documents.

Кроме этого, жители региона могут в инициативном порядке перейти на прямые расчеты за коммунальную услугу. Для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья и направить протокол решения в свою УК. Подробную информацию о порядке перехода на прямые расчеты можно получить в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.