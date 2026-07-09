В саратовском сквере на Прессовой при поддержке Николая Панкова состоялся семейный праздник

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Саратове по инициативе жителей и при поддержке депутата Госдумы Николая Панкова в Парке по улице Прессовой, в микрорайоне Пролетарский состоялся большой семейный праздник.

Конкурс рисунков на асфальте подарил и взрослым, и детям, массу положительных эмоций. Каждый ребенок унес с собой воздушный шарик или мыльные пузыри.

Особое внимание было уделено семьям микрорайона, чьи истории вдохновляют. Были отмечены: молодая семья участника СВО Мосиенко Даниила и Анны, семья Михайловых Юрия и Татьяны, где недавно родилась двойня – Валерия и Артем, а также многодетная семья Зуевых Алексея и Ксении, воспитывающая четверых детей. Ченцовы Виктор Васильевича и Галины Алексеевны, которые вместе с 1970 г. Поделились советом семейного долголетия с молодыми семьями: пара вместе уже более 55 лет.

С тёплыми словами к собравшимся обратился глава администрации Заводского района Вячеслав Доронин, вручив цветы и памятные подарки активным семьям. Поздравления также прозвучали от «Женского движения Единой России". Фотозона с очаровательными ромашками пользовалась огромной популярностью, позволяя запечатлеть счастливые моменты.

Творческие номера артистов Городского дома культуры национального творчества подарили зрителям незабываемые впечатления.

Завершился праздник сладкими угощениями – конфетами и мороженым. Он получился по-настоящему летним, ярким, дружным и семейным.

Особая благодарность общественникам микрорайона – Анне Агаповой и Людмиле Измайловой за их добрые сердца, стремление объединять людей и возрождать семейные традиции.

"Семья — это самое главное, что есть у каждого из нас. Это наша главная опора, источник душевного тепла, любви и поддержки. Именно здесь, в кругу родных и близких, мы черпаем силы, воспитываем детей и сохраняем наши лучшие традиции.

Спасибо всем, кто пришёл разделить с нами этот солнечный день. Такие мероприятия не просто дарят эмоции – они объединяют нас, сохраняют традиции и делают жизнь в нашем городе ярче", – отметила региональный координатор проекта "Женское движение Единой России", депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.