С начала года саратовский Минтруд успешно обработал около 960 обращений граждан

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С начала 2026 года Министерство труда Саратовской области успешно обработало около 960 обращений граждан, поступивших через социальные сети и портал «Госуслуги». Основными платформами для связи остаются система «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе», через которые ведомство оперативно отвечает на запросы населения. Только за июнь специалисты министерства рассмотрели 157 обращений.

В летний период актуальными стали вопросы льготного проезда для школьников. Министерство труда напоминает, что транспортные карты для учащихся продолжают действовать во время каникул. Для использования льготы необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус учащегося. Родители многодетных семей могут оформить цифровой QR-код для подтверждения права на льготу через мессенджер MAX.

В июне через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» чаще всего обращались по вопросам мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Также граждан интересовали вопросы жилищно-коммунальных компенсаций и качества социальных услуг. На все обращения были предоставлены исчерпывающие ответы.

На сайте Министерства труда доступен виджет «Платформы обратной связи», а также обращения можно направлять через мобильное приложение «Госуслуги» и группы во «ВКонтакте». Эти каналы позволяют гражданам не только отправлять обращения, но и участвовать в опросах и обсуждениях.