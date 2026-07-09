Обратиться в министерство здравоохранения Саратовской области можно различными способами

Кроме официальных страниц в социальных сетях, в телеграм-канале и в МАКСе оставить обращение можно на платформе обратной связи (ПОС) (clck.ru/3QHjEW

);

- по вопросам организации лекарственного обеспечения можно позвонить по номерам: 67-06-38 или по короткому номеру 122.

- обращения граждан принимаются в разделе «Работа с обращениями граждан» и по телефону: 67-06-22.

«Все эти каналы коммуникации - эффективные инструменты решения вопросов жителей. Для социальных сетей мы стараемся делать публикации разнообразными и интересными. Любой подписчик может задать интересующий его вопрос из области здравоохранения Саратовской области и получить на него не только оперативный ответ, но и помощь в решении», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Официальная страница министерства здравоохранения Саратовской области в социальной сети ВКонтакте (clck.ru/3Rd5aW

)

Официальная страница министерства здравоохранения Саратовской области в национальном мессенджере МАХ (clck.ru/3PJ4pq

)

Официальная страница министерства здравоохранения Саратовской области в телеграм clck.ru/34YZSm