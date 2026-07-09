В лагере «Ласточка» отметили День семьи, любви и верности

Фото: Минобразования Саратовской области

В Базарно-Карабулакском оздоровительном комплексе «Ласточка» 8 июля состоялся большой праздник, посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Этот день стал по-настоящему семейным: к ребятам приехали родители, чтобы провести время вместе.

Программа мероприятия была насыщенной:

- Спортивные эстафеты. Родители и дети объединились в команды, чтобы посоревноваться в скорости, ловкости и командном духе. На стадионе царила атмосфера азарта и поддержки.

- Творческий концерт. Во второй части праздника сцену захватили юные таланты и их мамы с папами. Семьи подготовили совместные номера: от трогательных песен до зажигательных танцевальных постановок.

- Сказочные гости. Настоящим сюрпризом для детей стало появление ростовых кукол. Любимые герои мультфильма Маша и Медведь устроили весёлые игры и танцы, а озорной Дракоша добавил празднику капельку шалости и смеха.

«Мы очень рады, что смогли приехать и разделить этот день с нашими детьми, — поделилась впечатлениями одна из мам-участниц. — Такие моменты сближают лучше всего. Мы словно сами вернулись в детство!»